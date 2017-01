I rinforzi arrivano dal mercato, ma possono essere già in casa. E' il caso dell'Inter, che ha preso il centrocampista Gagliardini dall'Atalanta e recupera Medel. Il nazionale cileno ha ripreso ad allenarsi in gruppo e torna a disposizione in vista dei prossimi impegni casalinghi: sabato in campionato col Chievo (non ci sarà lo squalificato Brozovic) e martedì prossimo in Coppa Italia contro il Bologna. Pioli vuole arretrarlo in difesa, dove Medel aveva già giocato il derby dello scorso 20 novembre, prima di infortunarsi al menisco del ginocchio destro, poi operato a Barcellona.



QUI MILAN - Sull'altra sponda del Naviglio, tempi di recupero più lunghi per Montolivo. Che, dopo l'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, è stato operato lo scorso 8 ottobre e sta cercando di anticipare il rientro, inizialmente previsto ad aprile. Il capitano rossonero è già al lavoro per tornare prima, in modo da mettersi a disposizione di Montella per la trasferta del 12 marzo allo Juventus Stadium di Torino. Intanto, nel suo ruolo di regista davanti alla difesa, i tifosi milanisti si godono il giovane Locatelli.