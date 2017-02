Gigi Buffon è il migliore portiere del 2016. E' questo il risultato di un sondaggio organizzato da Le Buteur e la tv algerina El Heddaf, che ha coinvolto 23 Paesi e 120 media arabi. Il direttore generale di El Heddaf, M. Nabil Amra, accompagnato dal giornalista Brahim Hanifi, nei giorni scorsi è stato a Vinovo per consegnare il premio al portiere azzurro della Juventus. Queste le sue parole: "Sono felice e onorato. So che sono ammirato dal mondo arabo e questo per me è un premio importante. Dal punto di vista personale è un onore. Ho grande rispetto per i Paesi arabi, per i loro giocatori e per la loro cultura".