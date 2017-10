Il Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano, assieme a dei rappresentanti della Gendarmeria di Parigi, sono entrati nel corso della mattina di oggi negli uffici francesi del colosso Vivendi a Parigi e stanno effettuando perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sulla tentata scalata del gruppo francese a Mediaset.



L’indagine, come riporta il Corriere della Sera, è coordinata dai pm Fabio De Pasquale e Silvia Bonardi ed è nata in seguito a un esposto di Fininvest e Mediaset contro Vivendi e che vede indagati il patron del gruppo francese Vincent Bolloré e l’amministratore delegato Arnaud De Puyfontaine. Perquisizioni sono in corso anche negli uffici della società di intermediazione Natixis con gli investigatori che stanno cercando di acquisire la documentazione sull’acquisto di azioni Mediaset da parte di Vivendi.



L’inchiesta, partita nel dicembre 2016 in seguito al mancato acquisto da parte di Vivendi di Mediaset Premium, ha visto i vertici di Fininvest e Mediaset presentare un esposto in cui si accusa Vivendi di aver creato le condizioni per far scendere il titolo Mediaset in Borsa e poi lanciare la scalata a prezzi scontati. Per questo Bollore’ e De Puyfontaine sono accusati di aggiotaggio e sono già stati ascoltati molti testimoni in questi mesi, tra cui anche il Cfo di Mediaset Marco Giordani e Tarak Ben Ammar, consigliere di amministrazione di Vivendi e di Telecom e mediatore nel contratto di acquisto di Mediaset Premium.