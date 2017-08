Volano gli stracci a Mediaset fra Claudio Brachino, direttore di Videonews, e Maurizio Pistocchi, giornalista attualmente fuori dalle trasmissioni di Mediaset ma tuttora alle dipendenze del gruppo. Una critica di Pistocchi alla trasmissione Tiki Taka ha dato il la a un accesissimo scambio di tweet fra i due (e non solo).



Inizia Pistocchi, che a proposito di Tiki Taka twitta: "Non guardo programmi dove le gambe delle starlette sono la scusa per parlare di calcio".



Brachino interviene e scrive: "Pistocchi sarcastico su #TikiTaka. Ma Pistocchi chi? Non un servizio,un reportage, un'inchiesta si ricordano di lui.Solo blabla.. @pisto_gol".



E Pistocchi replica: "Sei poco informato.Non solo sui programmi che ho curato e ideato-tutti di successo-ma anche sul Calcio in generale.Il resto mancia".



E parte la social-rissa.