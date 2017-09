ll coordinatore dello staff medico, dott. Fabio Rodia, è intervenuto a Lazio Style Radio per fare il punto sugli infortunati: "Wallace ha riportato un trauma distrattivo al polpaccio sinistro, dopo gli accertamenti diagnostici e strumentali ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado del gemello mediale del polpaccio sinistro. Contiamo in un mese di rimetterlo in campo. Per quanto riguarda Nani, il problema al ginocchio ormai è risolto, in questo momento lo staff dei preparatori sta cercando di fargli ottenere una forma adeguata per gli impegni che si susseguiranno. Tra una decina di giorni si potrà contare a pieno livello su di lui. Felipe Anderson sta proseguendo molto bene il programma che abbiamo predisposto, nei prossimi 7 giorni verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti strumentali e a quel punto potremmo dare un aggiornamento definitivo sul suo rientro definitivo in gruppo. Bisogna anche considerare che oltre alla risoluzione del problema c’è anche il ripristino della forma atletica per poter mettere l’atleta in condizione. La preparazione, oltre a dare una forma che il giocatore esplica poi in campo, un buon rendimento deve essere tale anche da garantire un non rischio di infortuni”.