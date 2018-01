Il dottor Mazzoni, medico sociale del Milan, ha fatto il punto su problematiche e tempi di recupero dei calciatori infortunati. Ecco le parole ai microfoni di Milan TV:



SU ABATE, ANTONELLI E PALETTA - "Si stanno allenando in gruppo da un po' di giorni, quindi stanno bene"



SU MAURI - "Anche Josè Mauri sta bene, la caviglia è guarita. Lui sta facendo un allenamento individualizzato e ha bisogno di più giorni per recuperare la condizione".



SU CONTI - "Sono passati i primi 4 mesi dall'intervento chirurgico. Sta lavorando sul campo, ovviamente in maniera individualizzata e personalizzata. Anche noi leggiamo delle date di rientro di Andrea. A livello interno non ci sembra opportuno di stabilire delle date. Ogni due settimane il suo lavoro verrà analizzato attraverso dei test e, in base ai risultati, verranno riprogrammate le successive due settimane di lavoro. Quello che possiamo dire è che siamo veramente soddisfatti di come sono andate sin qui le cose, però ci sono ancora dei passi da fare e le faremo con la dovuta cautela".



SU STORARI - "Ha avuto una lesione del gemello mediale del polpaccio. Farà un accertamento settimana prossima, quindi faremo il punto della situazione con gli esami strumentali".