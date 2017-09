Dopo aver abbandonato nella giornata di ieri Villa Stuart, è iniziato ufficialmente a Castelvorturno il processo riabilitativo dell'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, tornato sotto i ferri circa un anno dopo il primo grave infortunio al ginocchio sinistro per un nuovo problema al legamento crociato dell'altro ginocchio. Il problema accusato nel finale dell'ultimo match di campionato contro la Spal è serio e ha richiesto l'intervento chirurgico ma, secondo il medico sociale del Napoli, il dottor De Nicola, i tempi di recupero potrebbero essere più rapidi del previsto (nella norma, non sono inferiori ai 5-6 mesi).



"Milik ci ha sorpreso di nuovo, il suo ginocchio ha già un’estensione totale ed una flessione quasi totale a poche ore dall’intervento. Ci ha detto che sta meglio dato che si trova ad affrontare una situazione che ha già vissuto. Non so ancora i tempi di recupero ma se continua così potrà esserci già a gennaio. Lo sapremo con certezza tra un mese. Questa operazione è stata più complessa ma non vuol dire che sia necessariamente peggio", ha dichiarato De Nicola a Piùenne. Già nella passata stagione, il bomber polacco era riuscito a ritornare alla piena attività circa 4 mesi dopo l'infortunio patito con la sua nazionale, ma la ripresa si era rivelata faticosa e molto graduale, con soli 131 minuti collezionati da febbrao a maggio anche a causa dell'esplosione da centravanti di Mertens.