L'esplosione di Patrick Cutrone ha portato in dote diversi punti preziosi al Milan ma ha anche finito per ridurre ulteriormente gli spazi per André Silva. Il portoghese, nei piani iniziali, doveva essere l'attaccante titolare, quel giovane di talento in grado di garantire un buon numero di gol. Le difficoltà di ambientamento in un campionato duro dal punto di vista fisico e tattico, un atteggiamento in campo non sempre impeccabile, sono le altre cause che hanno portato l'ex Porto a diventare la terza scelta di Gattuso.

MENDES INSODDISFATTO - Il Milan ha sempre difeso e coccolato André nelle varie interviste, senza mai nascondere che quanto fatto fin qui non è stato assolutamente soddisfacente. Non si è pentito dell'investimento da 38 milioni fatto la scorsa estate ma, inevitabilmente, si aspetta un finale di stagione con ben altra verve. Messaggio che è stato recapitato da Marco Fassone a Jorge Mendes in occasione dell'incontro avvenuto a San Siro nel match di ritorno di Europa League tra Milan e Ludogorets. Dal canto suo il super agente portoghese ha palesato tutta la sua insoddisfazione per lo scarso minutaggio del suo assistito proprio nella stagione che porta ai Mondiali in Russia.



MESSAGGI AL MONACO - Nei giorni scorsi Mendes ha mandato più di un messaggio a Dmitrij Rybolovlev, presidente del Monaco. Il testo vedeva come protagonista la situazione di Andrè Silva, un giocatore che al club del Principato piace eccome. Ecco perchè questa è una pista che va tenuta in grande considerazione per la prossima estate, qualora il Milan decida di aprire alla cessione, scenario che il club non ha ancora preso seriamente in esame.