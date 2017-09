L'attaccante classe '87 dell'Antalyaspor ed ex Roma e Milan Jeremy Menez è intervenuto a Canal Plus, tornando anche sulla sua fugace esperienza al Bordeaux: "Ovviamente è stata un fallimento, di cui mi assumo le responsabilità. Lo scorso anno ho dormito". Poi un messaggio recapitato direttamente al connazionale e coetaneo Hatem Ben Arfa, in rottura totale col Paris Saint Germain: "Ho parlato col presidente dell'Antalyaspor, ma non si è mostrato troppo interessato. E' un peccato, sarebbe stato divertente avere qui anche lui insieme a Nasri".