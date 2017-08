FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

Mancano soltanto. Poco meno di 48 ore di grande attesa per tanti tifosi che aspettano le ultime mosse degli uomini mercato del nostro calcio pronti ad accelerare per il rush finale della sessione estiva. Acquisti e cessioni, colpi programmati o occasioni last minute. Tante sono le operazioni ancora in cantiere. Abbiamo scelto di fare il punto, squadra per squadra, di ciò che manca a 2 giorni dalla chiusura.SpinazzolaLaxalt (d, Genoa), Scalera (d, Bari), Djordjevic (a, Lazio), Tumminello (a, Roma)De Falco e CeravoloIemmello (a, Sassuolo), Lazaar, (d, Newcastle) Ragusa (a, Sassuolo), Maxi Lopez (a, Torino) Armenteros (a, Heracles), Antei (d, Sassuolo), Crisetig (c, Bologna)Masina, Donsah e CrisetigLazaar (d, Newcastle), Pasqual (d, Empoli), Olivera (d, Fiorentina).Balzano e GiannettiPavoletti (a, Napoli) AFFARE DA UFFICIALIZZARE, Hadzic (a, FK Sarajevo)InglesePeluso (d, Sassuolo), Tonelli (d, Napoli), Valjent (d, Ternana), Stepinksi (a, Nantes), Thiam (a, Juventus), Zampano (d, Pescara), Iemmello (a, Sassuolo)Dussenne e KotnikTumminello (a, Roma), Pinamonti (a, Inter), Cutrone (a, Milan), Iemmello (a, Sassuolo), Pavlovic (d, Sampdoria)Olivera, Babacar e TomovicStirnic (d, Napoli), Djordjevic (a, Lazio), Giaccherini (a, Napoli).Hiljemark, Laxalt, Cofie, Gakpè, Pellegri e SalcedoRomero (d, Belgrano), Ricci (a, Sassuolo), Callegari (c, PSG), Ansaldi (d, Inter), Ola John (a, Benfica), Sturaro (c, Juventus)Ranocchia, Manaj, Santon, Brozovic, Gabigol, Ansaldi e PinamontiMustafi (d, Arsenal), Mangala (d, Manchester City), Sissoko (c, Tottenham), Lamela (a, Tottenham), Karamoh (a, Caen).Asamoah, Sturaro e Thiam.Andrè Gomes (c, Barcellona), Strootman (c, Roma), Emre Can (c, Liverpool), Spinazzola (d, Atalanta), Howedess (d, Schalke 04) DA UFFICIALIZZARE, Pellegri e Salcedo (a, Genoa).Djordjevic e KishnaPaletta (d, Milan), Jach (d, Lubin), Sakho (a, West Ham), Goncalves (a, Benfica), Bergwijn (a, Psv).Paletta, Sosa, Gomez, Mauri e NiangRenato Sanches (c, Bayern Monaco) e Rafinha (c, Barcellona)Tonelli, Reina, Duvan Zapata, Pavoletti, DA UFFICIALIZZARE, Strinic e GiaccheriniZinchenko (a, Manchester City), Denis Suarez (a, Barcellona), Rulli (p, Real Sociedad), Mignolet (p, Liverpool), Castillejo (c, Villarreal), Karnezis (p, Udinese), Berardi (a, Sassuolo).Tumminello e Castan.Dragovic (d, Bayer Leverkusen), Sakho (d, Liverpool), Rodrigo Caio (d, San Paolo) e Cuadrado (a, Juventus).Pavlovic e DodòDuvan Zapata (a, Napoli), Inglese (a, Chievo), Eder (a, Inter), Munir (a, Barcellona), Strinic (d, Napoli), Tonelli (d, Napoli), Ranocchia (d, Inter).Berardi, Iemmello, Antei, Matri, Ragua, Duncan e Peluso.Strinic (d, Napoli), Duvan Zapata (a, Napoli), Zappacosta (d, Torino), Santon (d, Inter)PaloschiFlamini (c, svincolato), Kasami (c, Olympiacos), Ajeti (a, San Gallo), Dickmann (d, Novara).Boye, Zappacosta e BelottiNiang (a, Milan), Burdisso (d, svincolato), Kishna (a, Lazio).KarnezisOkaka (a, Watford), Ola John (a, Benfica), Raphina (a, Vitoria Guimaraes), Duvan Zapata (d, Napoli).PazziniPaloschi (a, Spal), Mitrovic (a, Newcastle), Parigini (a, Torino), Kean (a, Juventus), Lee (a, Barcellona) DA UFFICIALIZZARE, Tumminello (a, Roma).