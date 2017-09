Dall'ultimo rapporto della Fifa sull'analisi della finestra del mercato estivo sui cinque paesi calcisticamente più importanti, sulla base dell'analisi dell'attività dell'International Transfer Matching System (ITMS), emergono dati importanti.



Durante la sessione estiva di calciomercato (1° giugno - 1° settembre 2017) sono stati effettuati in tutto il mondo 7.590 trasferimenti internazionali. La spesa mondiale ha raggiunto i 4,71 miliardi di dollari, il che significa che i club hanno speso quasi come nel 2016 (4,79 miliardi di dollari). I club del 'Big 5' (Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna) sono stati protagonisti, completando il 21,2% del totale dei trasferimenti in entrata e speso il 77,9% del totale della spesa globale.



I cinque grandi paesi hanno registrato un totale di 1.608 trasferimenti in arrivo (+ 6,2%) e 3,67 miliardi di dollari spesi (+ 31,7%) quest'anno, che rappresentano il nuovo record. La spesa per i Big 5 questa estate è stata quasi tre volte superiore a quella dello stesso periodo del 2012 (1,24 miliardi di dollari).



A livello nazionale, l'Inghilterra è stato il Paese che ha speso di più nel mondo questa estate, con una spesa di 1,40 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a qualsiasi altro paese, con entrate pari a 379,1 milioni. La Spagna è stata il Paese con il più elevato livello di ricavi (752,3 milioni di dollari Usa), e con spese pari a 639,5 milioni di dollari, ed è stato anche l'unico dei Big 5 che ha chiuso l'estate con un saldo netto positivo.