"Personalmente penso sia corretto far chiudere il calciomercato prima dell'inizio dei campionati come faranno in Premier League. E' un discorso che verrà affrontato dalle leghe". Lo ha detto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, al termine del Consiglio Federale.



Sull'argomento si è soffermato anche il direttore generale della Figc, Michele Uva, per il quale "la cosa più complicata è uniformare tutti i campionati". "C'è un problema che va affrontato e lo faremo martedì in una riunione con la Uefa a Ginevra", ha aggiunto Uva, che è anche membro del Comitato esecutivo Uefa.



La chiusura in anticipo del mercato è avallata anche dall'Associazione italiana calciatori, i cui rappresentanti sono tornati oggi in consiglio federale.