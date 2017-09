Un'idea che circola da anni, una rivoluzione che è partita, ancora una volta, dall'Inghilterra. La Football Association è stata la prima federazione a decidere di far terminare il calciomercato estivo del 2018 due giorni prima l'inizio dei campionati. Tutto questo per evitare che un giocatore, nel bel mezzo di una trattativa, a distanza di pochi giorni, possa scendere in campo con due squadre diverse, e per permettere agli allenatori di arrivare ai nastri di partenza della stagione con la squadra già fatta e pronta. Dopo l'Inghilterra la Francia è pronta a prendere la stessa squadra, mentre ancora non è chiaro il punto di Italia e Spagna. Se il mercato fosse terminato due giorni prima dell'inizio del campionato, il 17 agosto, in questa stagione, quali colpi sarebbero saltati? Ecco i top 10 nella gallery.