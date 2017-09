Tutta italia sta promuovendo la decisione presa dalla Premier League di accorciare il periodo valido per il calciomercato. "No al mercato aperto quando iniziano i campionati" è il grido di battaglia fatto proprio da Marotta, Ausilio, Mirabelli e non solo. In pochi, probabilmente soltanto il responsabile dell'area sport di Suning, Walter Sabatini preferirebbero un mercato aperto tutto l'anno eppure iniziano a circolare le prime criticità di questa presa di posizione.



OCCHIO ALLE CLAUSOLE RESCISSORIE - Il noto agente e intermediario internazionale Beppe Bozzo, parlando ai microfoni di Sky Sport, ha infatti sottolineato come sebbene la scelta sia sensata potrebbe nascere fin da subito un problema con alcuni dettagli presenti negli attuali contratti. Un caso particolare? Le clausole rescissorie presenti in molti contratti non tanto in Italia, quanto all'estero e per cui sono state studiate scadenze ad hoc legate all'attuale durata del calciomercato: "Noi lavoriamo sempre, mentre sarà diverso per giocatori e dirigenti. Queste clausole andranno cambiate con questo nuovo sistema che porterà alla ridiscussione di questi contratti. Per fortuna in Italia sono poche, mentre all'estero molte di più".



ICARDI E STROOTMAN A RISCHIO - Il caso limite tracciato dall'attuale agente fra gli altri anche dell'attuale trequartista della Juventus, Federico Bernardeschi, è concreto soprattutto per alcuni big della nostra Serie A. Una clausola rescissoria da 110 milioni di euro e valida solo fino al 15 luglio è stata inserita nel contratto di Mauro Icardi, con l'Inter che, in caso di pagamento, avrebbe avuto più di un mese per sostituirlo. E' il caso anche di Kevin Strootman che ha da poco firmato un rinnovo con clausola rescissoria non valida nel mese di agosto (come confermato dal no del club giallorosso al tentativo degli ultimi giorni della Juventus). Ma non solo, anche il terzino destro del Napoli Hysaj, senza contare tutte quelle clausole non a tempo, ma valide solo per l'estero, come quella di Mertens o Brozovic che dovranno giocoforza essere rivalutate. Un cambiamento che porta altri cambiamenti. Sicuri sia un vantaggio per tutti?