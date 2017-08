La voglia di stupire, quella di rispondere subito presente all'appello, per iniziare con il piede giusto una nuova stagione. La Serie B è pronta a ripartire, con le luci del Tardini pronte a illuminare il tappeto verde dove scenderanno in campo il Parma, di Roberto D'Aversa, e la Cremonese, di Attilio Tesser. La prima della B, del resto, non poteva non partire nella casa di chi ha un legame speciale con il compositore Giuseppe Verdi. E' ancora nelle orecchie di tutti il Va' pensiero intonato da tutto lo stadio lo scorso 10 ottobre, nella sfida persa contro la Feralpisalò.







NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE... - I due club che, lo scorso anno, militavano in Lega Pro, sono stati i veri protagonisti del mercato di B. Il Parma ha chiuso tantissimi colpi di qualità, da Dezi a Siligardi, passando per Insigne jr; così come la Cremonese, che ha vestito di grigiorosso Croce, Arini, Claiton, Mokulu, Galloppa e Paulinho. Entrambe eliminati dal Bari in Coppa Italia (i ducali hanno perso 2-1 il 6 agosto, i lombardi hanno salutato con lo stesso risultato il 12 agosto), le due società sono pronti a dire la loro in questo campionato. Sicurezza nei propri mezzi, entusiasmo e sostegno della piazza hanno aiutato le outsiders delle passate stagioni, Spal, Benevento e Frosinone, a compiere il doppio salto. Difficile ma, come insegna la storia, recente, non impossibile...



CALAIO' VS BRIGHENTI - E a loro, guardano, gli occhi attenti ed esperti di D'Aversa e Tesser, che oltre ai nuovi potranno affidarsi a chi, lo scorso anno, ha mangiato la polvere dei campi di Lega Pro. I tecnici sono pronti a schierare i loro bomber, quell'usato sicuro mai fuori moda: Emanuele Calaiò da una parte, Andrea Brighenti dall'altra. Un gol a testa in questa edizione della Coppa Italia; la scorsa stagione hanno esultato 18 volte il primo, 19 il secondo, che in B è al debutto, al contrario del collega, nella top 25 dei marcatori di tutti i tempi del campionato cadetto. Mai in discussione fino a oggi, la loro situazione puà cambiare: i gialloblù aspettano Alessandro Matri, i grigiorossi stanno tirando a lucido Paulinho, oltre ad aver preso Mokulu; nel 4-3-3 di D'Aversa c'è spazio per un solo centravanti, nel 4-3-1-2 di Tesser per due. Insomma, ci sarà da lottare. Ma Calaiò e Brighenti sanno come si fa...



@AngeTaglieri88