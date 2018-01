De Vrij in bilico, de Vrij sempre più lontano da Roma, dalla Lazio, de Vrij in attesa. La querelle che riguarda il difensore olandese sta entrando nel vivo. Nei giorni precedenti il post su Instagram che ha scatenato le fantasie (e i commenti) dei tifosi, ora l'attesa. Il difensore ci sta pensando, avevano fatto sapere da Formello. Oppure sta solo aspettando l'occasione giusta.



PREMIER - E l'occasione giusta, come riporta il Messaggero, si chiama Manchester United: il difensore si era promesso ai Red Devils, Mourinho per ora nicchia. Il nazionale orange spera in un cambio di rotta, vorrebbe andare in Premier, anche perché ora il suo costo è abbattuto, può essere preso a 0. Difficilmente Stefan accetterà di rimanere in Italia: Manchester o Barcellona, queste le idee che gli piacciono. Se la Lazio dovesse qualificarsi per la prossima Champions, c'è anche la terza opzione: rinnovo, e permanenza a Roma. Ma per ora è un orizzonte lontano, le sirene estere sono molto più forti, e vicine.