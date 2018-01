Il Parma non si ferma a Da Cruz: Antonio Junior Vacca del Foggia è a un passo, con un contratto biennale solo da firmare; inoltre il club ducale ha sorpassato il Brescia per la corsa a Mazzotta del Pescara e ha messo nel mirino, sempre dal club abruzzese, Ahmed Benali, numero 10 di Zeman che piace anche al Crotone. Inoltre, davanti Calaiò è sempre vicino al Palermo (futuro legato a Monachello, in uscita dal club rosanero per raggiungere Ganz ad Ascoli).



GOL PER INZAGHI - Il Venezia deve sistemare il reparto offensivo: se Moreo piace al Palermo e Geijo a diversi club di C, sono tanti i nomi dei bomber nel mirino di Filippo Inzaghi. Floro Flores è il sogno, al pari di Galabinov (sempre cercato dal Palermo, che chiuderà per due attaccanti); Marco Firenze della Pro Vercelli è invece già molto vicino. Rimanendo in tema di gol, c'è una nuova pretendente per Ardemagni dell'Avellino: il Novara, alla ricerca dell'erede di Da Cruz.



LE ALTRE - Dopo Zambelli e Greco, il Foggia aspetta Tonucci e punta Dainelli. In uscita Coletti (tra Matera e Cerignola). La Pro Vercelli ha ricevuto tanti no da Blanchard, Geijo e Adejo nelle ultime ore; lo Spezia tratta Mora con la Spal (richiesti 500mila euro) e ci prova per Giacomelli del Vicenza. Il Frosinone lavora per Koné del Cesena e prepara uno scambio con l'Avellino: Laverone in Ciociaria e Russo in Irpinia. Infine, la Salernitana, dopo Palombi, lavora per Cocco del Pescara, con Alejandro Rodriguez pronto a cambiare aria.