Ascoli sempre attivo. Dopo aver abbracciato Simone Andrea Ganz chiude anche per Gaetano Monachello, pronto a lasciare Palermo e ad arrivare in prestito secco dall'Atalanta. Un gol in stagione, è atteso nelle Marche nelle prossime ore. Così come sono attesi, a Foggia, i due giovani della Roma Sadiq e Nura: il primo, attaccante, è ora in prestito al Torino; il secondo, terzino destro, sta giocando con la Primavera giallorossa. Foggia che sonda Maietta e rischia sempre di perdere Chiricò: oltre al Carpi si è fatta sotto anche la Virtus Entella.



SPEZIA E PARMA - Lo Spezia è vicino all'ingaggio di Raffaele Palladino dal Genoa: l'agente ha comunicato che le parti stanno limando solo alcuni dettagli. Il Parma continua a pensare in grande: per l'attacco si cerca sempre Alessandro Matri, in scadenza di contratto col Sassuolo (piace anche Ferrante del Brescia) e tratta Bjarnason dell'Aston Villa: l'agente è a Milano e ha già incontrato il direttore sportivo dei ducali Daniele Faggiano.



LE ALTRE - A Carpi, con l'arrivo di Melchiorri, si chiudono le porte per Nzola, che piace alla Virtus Entella. Il Bari cerca rinforzi per il centrocampo: oltre a Zanellato e José Mauri del Bari, si cercano anche profili con maggiore esperienza. Per questo sono stati sondati Memushaj e Kragl, rispettivamente a Benevento e Crotone. Il Venezia, dopo l'addio di Moreo, è a caccia di gol: viste le difficoltà ad arrivare a Floro Flores, Inzaghi ha richiesto esplicitamente Luca Vido dell'Atalanta.