Ascoli 5 Favilli confermato e con un ruolo da protagonista, ma figure importanti come Orsolini, Giorgi e Cacia che non ci sono più. Il primo è volato all'Atalanta sponda Juve, gli altri due sono stati scaricati. Buzzegoli dal Benevento porterà esperienza, ma gli anni, 34, iniziano a pesare; curiosità nel vedere De Feo all'opera. Un'incognita rispetto allo scorso anno.



Avellino 6 Morosini un anno fa era tra i giovani più contesi della Serie B, Molina (prima dei tanti infortuni) un fattore nel campionato cadetto. A questo va aggiunta la conferma di Ardemagni e l'arrivo di Suagher dal Bari. Si sentirà l'addio di Verde, tra i migliori della scorsa stagione. Cessioni importanti e rimpiazzi all'altezza. E di Marchizza si parla un gran bene...



Bari 8 Tra le regine del mercato, al pari del Parma. Scelta coraggiosa quella di affidare la panchina a Fabio Grosso, ha abbracciato Fiamozzi, Tello, Nené, Marrone, Kozak e Gyomber, tutti giocatori di categoria superiore. Una rivoluzione calcolata, con innesti di spessore per puntare subito alla A.



Brescia 5 Esperienza con gli acquisti di Gastaldello e Longhi, dà l'impressione di dipendere ancora troppo da Caracciolo, che eterno non è. Persi Coly, finito al Nizza, Untersee e Pinzi, ci sarà da soffrire anche in questa stagione.



Carpi 5,5 Come sempre regala una favola. Lasagna prima, Malcore poi. Tanti arrivi, come Brosco, Giorico e Ligi, ma troppi addii importante: Letizia, Romagnoli, Lasagna, Di Gaudio, Gagliolo, Fedato. Per i playoff ci sarà da sudare, squadra indebolita.



Cesena 6 Mercato insufficiente, prima dell'arrivo di Cacia, miglior marcatore in attività della B. Via Agazzi, Balzano, Capelli, Renzetti, Garritano, Cocco e soprattutto Ciano, dentro Jallow, Eguelfi, Vita e Scognamiglio: Camplone avrà il suo bel da fare.



Cittadella 5 Persa la freschezza di Vido e l'esperienza di Pascali, il Cittadella riparte dall'ossatura della scorsa stagione. Sulla carta un passo indietro rispetto allo scorso anno.



Cremonese 7 Mercato importante per la neopromossa allenata da Tesser. Dal portiere Ujkani al centrocampista Croce, passando per Claiton, Renzetti, Piccolo, Cinelli, Mokulu e il fiore all'occhiello Paulinho. Rinforzata in tutti i reparti, la Cremonese si candida al ruolo di sorpresa.



Empoli 6,5 Due bomber di esperienza dopo lo smacco della retrocessione. Donnarumma dalla Salernitana e Caputo dall'Entella sono due sentenze in B, con il primo che ritrova Vivarini dopo l'annata strepitosa di Teramo. Romagnoli porta esperienza, Luperto la sua freschezza. Poi c'è il colpo Bennasser dall'Arsenal: tutto da scorprire, ma il talento (e l'età) sono dalla sua. Bel colpo anche Ninkovic, arrivato dal Genoa, 2 gol in A la scorsa stagione: alternativa importante per Vivarini.



Entella 6 E' vero, è arrivato Luppi dal Verona, ma la partenza di Caputo pesa. La Mantia e De Luca basteranno per sopperire l'assenza del bomber finito all'Empoli? Bene Eramo e Crimi.



Foggia 5,5 Positivi gli ultimi colpi Nicastro e Camporese, che sistemano, in parte, i problemi in difesa e in attacco. Perfetto Fedato per il tridente di Stroppa, ma pesa come un macigno l'assenza di un bomber di peso e di esperienza. Affrontare la Serie B con Beretta e Mazzeo nel ruolo di centravanti è un azzardo.



Frosinone 7,5 Dionisi aveva tante richieste, dalla A e dall'estero, ma è rimasto. Ciano un colpo che in B sposta gli equilibri, con il quale i ciociari si godono un tridente da sogno (Dionisi-Ciofani-Ciano). Ottimo anche l'innesto di Beghetto a sinistra, lo scorso anno il miglior laterale della B (prima del passaggio al Genoa). E in panchina c'è anche Citro. Longo guida una piccola corazzata.



Novara 5,5 Ronaldo e Sciaudone a centrocampo, Maniero là davanti. Via Galabinov, Scognamiglio, Bolzoni, si lavora per Rolando Bianchi. L'idea è che abbia perso qualcosa rispetto allo scorso anno.



Palermo 6,5 La sola conferma di Nestorovski vale la sufficienza piena. Poi l'arrivo di Coronado, un top player per la B, con Bellusci e Struna che portano esperienza e carisma nel campionato cadetto. Pomini darà una mano nello spogliatoio e a Posavec, La Gumina alternativa valida dalla panchina. Spiace non vedere il talento di Lo Faso, finito a Firenze.



Parma 8 Ambizioso e affamato, protagonista di un grande mercato. Dezi e Barillà danno fantasia e forza a centrocampo, il tridente fa paura: Siligardi-Ceravolo-Di Gaudio, senza dimenticare Gagliolo per la difesa. Acquisti utili per il 4-3-3 di D'Aversa, che ha un tridente di tutto rispetto anche in panchina come Nocciolini-Calaiò-Baraye. Ah, c'è anche Roberto Insigne...



Perugia 7 Un mix giovane che può diventare micidiale con Cerri, chiamato a dare un segnale dopo anni difficili, Han e Colombatto. E l'ultimo arrivo Falco aumenta la qualità sulla trequarti. Zanon valida alternativa a Del Prete sulla destra. Entusiasmante.



Pescara 6,5 Tanti ritorni dai prestiti (Pettinari, Cappeluzzo, Selasi, Pigliacelli, Perrotta e Mazzotta), scommesse dalla Lega Pro come Mancuso e Proietti e conferme come Benali e Brugman. Oltre a tanti giovani pronti a esplodere con Zeman. Senza dimenticare uno dei colpi di questo mercato, vale a dire Ganz, prelevato dalla Juve a titolo definitivo. Gli abruzzesi sono la scheggia impazzita della B.



Pro Vercelli 6 Esperienza con Jiday del Chievo, voglia di riscatto e gol con Raicevic, senza dimenticare Rovini, che ai tempi di Udine, nelle giovanili, segnava con regolarità (10 gol a Pistoia nell'ultima stagione). Conferme di Vives e Mammarella importanti per dare continuità, visto l'addio di Longo finito a guidare il Frosinone.



Salernitana 5 Via Donnarumma, dentro Bocalon: re ad Alessandria, prova il rilancio in B. Pesanti, però, gli addii di Improta e Coda.



Spezia 5 Via Chichizola, dentro Bassi. Tanti volti nuovo, compreso il tecnico. Hanno salutato Piccolo, Nené e Giannetti, senza dimenticare Migliore, ora al Genoa. E' rimasto Granoche, che aveva accettato la destinazione Cremonese, si è aggiunto Marilungo. Un passo indietro.



Ternana 5 Una scommessa in porta (Plizzari), è un cantiere aperto. Tante le cessioni importanti, forse troppe: Avenatti e Falletti, Ledesma, Zanon, Meccariello e Masi, solo per citarne alcuni. E anche il tecnico Pochesci è una scommessa. Tremolada il vero colpo in entrata.



Venezia 5,5 Audero, Andelkovic, Del Grosso, Suciu e Signori che arrivano per fare i titolari, Mlakar che è una scommessa (ma se ne parla un gran bene). Poi, Zigoni. Ecco, probabilmente per l'attacco serviva qualcosa in più, un grande nome (Gilardino) che non è arrivato. Il vero 9, per il momento, è in panchina e fa l'allenatore. A lui il compito di tirare fuori il meglio da una squadra incompleta.



