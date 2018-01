Sarri stravede per Luis Alberto, il Napoli vorrebbe portarlo alla sua corte. Uno dei protagonisti dell'ottima annata biancoceleste è finita nel mirino del club partenopeo. L'ammissione è di Raffaele Auriemma sulle onde di Radio CRC: “Sarri solitamente non si sbilancia sui nomi, ma mi è giunta voce che stavolta ha indicato un calciatore in particolare: Luis Alberto della Lazio. È un calciatore che l’allenatore del Napoli crede possa fare la differenza e che possa inserirsi sin da subito in questa rosa”. Non c'è nessuna trattativa, nulla di concreto ancora: “Al momento c’è stato solo qualche sondaggio esplorativo, ma nessun contatto con la Lazio che comunque potrebbe chiedere una cifra altissima. Luis Alberto è un profilo, comunque, che interesserebbe al Napoli soprattutto in vista di giugno. Difficile pensare che i biancocelesti possano cederlo adesso che sono in lotta per la Champions League“.