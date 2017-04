Tra i vari nomi sul taccuino della Juventus per la prossima stagione c'è anche quello di Angel Di Maria. Questo è quanto riporta ilbianconero.com che fa il punto sulle trattative dei bianconeri per portare a Torino un nuovo esterno la prossima estate. L'argentino rappresenta il sogno della dirigenza bianconera mentre le opzioni Berardi e Bernardeschi perdono quota. L'obiettivo più in voga al momento, invece, è Douglas Costa, in uscita dal Bayern Monaco.