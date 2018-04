La Lazio studia il Luiz Felipe 2. Sempre dalla Salernitana, sempre un giovanissimo in rampa di lancio: Sofian Kiyine, centrocampista del Chievo in prestito alla Salernitana è il nuovo pallino di Lotito. Che studia un colpo alla Luiz Felipe e Strakosha, ovvero far crescere il giocatore in Serie B per poi averlo pronto a Roma.



IL PROFILO – Kiyine è un classe 1997, belga con cittadinanza italiana. La Salernitana lo ha preso in prestito dal Chievo, il diritto di riscatto è fissato attorno ai 2 milioni: 14 presenze e 2 reti sino a qui, mister Colantuono ne ha parlato benissimo, può migliorare molto. E la Lazio studia il nuovo colpo alla Luiz Felipe...