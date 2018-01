La Lazio cerca il centrocampista per l'estate. Leiva avrà bisogno di un'alternativa valida, non è detto che un eventuale acquisto non si concretizzi a gennaio. Il ds Igli Tare sta valutando il mercato in uscita in questo momento, ma studia anche qualche sorpresa.



FRANCIA - Osserva sempre con attenzione il mercato estero, e la novità viene dalla Francia: Jérémy Toulalan si è svincolato dal Bordeaux. Il giocatore negli scorsi giorni aveva chiesto di poter interrompere il rapporto di lavoro e il club ha deciso di accontentarlo. Troppo forte il legame con il tecnico tecnico Jocelyn Gourvennec, esonerato poche ore prima. Come riporta Lazionews 24, Tare sta valutando la situazione: Toulalan vanta 50 presenze in Champions League ed è molto duttile. Potrebbe far al caso della Lazio.