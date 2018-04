Un calciomercato in lungo e in largo, che porterà alla Lazio almeno 6-7 acquisti. Come riporta il Corriere dello Sport, a poche giornate dalle fine già si sta pensando alla Lazio della prossima stagione. Arriveranno parecchi volti nuovi, questo è certo.



MERCATO LAZIO - La società si sta guardando intorno: bisogna muoversi per trovare un sostituto di de Vrij, certamente da rinforzare l’attacco, potrebbero essere due anche gli innesti in mediana, in caso di partenza di Milinkovic. Non solo, la Lazio è poi alla ricerca di un sostituito di Strakosha. Vargic ha deluso, non rimarrà alla Lazio. 6-7 acquisti: un secondo portiere, un difensore di esperienza, di almeno 26 anni, che possa sostituire degnamente de Vrij, e un mancino che possa far riposare Radu. Dalla sessione invernale di mercato Inzaghi chiede anche un vice-Leiva: dietro il brasiliano non ci sono possibili sostituti, se non in caso di emergenza, c'è bisogno di qualcuno che detti i tempi e copra la difesa. Infine discorso attaccanti: Nani partirà, ci sarà bisogno di un vice-Immobile (Caicedo potrebbe rimanere). Il futuro di Felipe Anderson non è ancora scritto: se dovesse arrivare un'offerta importante potrebbe partire.