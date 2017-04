Keita non saluta la Lazio, nessun accordo con il Milan. La smentita è categorica, e arriva direttamente dal procuratore di Keita Balde Diao, Roberto Calenda, che su Twitter fa sentire la sua voce in merito alle voci di mercato incontrollate, scatenate dalla tripletta di Keita contro il Palermo. Il niet è diretto: "Nessun accordo, nessun saluto, nessun incontro. Tutte invenzioni post tripletta di Keita.... l'unica cosa vera". I tifosi di Juventus e Milan hanno immediatamente risposto al procuratore, chiedendo di portare il classe '95 a Milano o Torino. Per ora nulla di fatto: anche perché si rincorrono voci di un possibile riavvicinamento della Lazio per parlare di rinnovo...