Mercato Lazio, sul fronte uscite la Lazio ha a disposizione un tesoretto da spendere. Come riportato sul Corriere dello Sport, la Lazio ha alcune cessioni pendenti. La prima è quella del difensore brasiliano Mauricio, per cui lo Spartak pagherà 3 milioni. Per quanto riguarda Berisha, l'Atalanta dovrebbe versare nelle casse della Lazio 5 milioni, al netto di trattative che potrebbero nascere sull'asse Roma-Bergamo, come quella che porta dritto al Papu Gomez. Lo stesso destino di Cataldi è incerto: tornerà a Roma dal Genoa, la Lazio potrebbe decidere di cederlo.