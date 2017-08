La Lazio si muove sul mercato. Anche a livello di Primavera, dove Bonatti si ritrova con una rosa ristretta. Come riporta il Corriere dello Sport, sono in arrivo due nuovi acquisti, dall'estero. La Lazio avrebbe presso i '99 Jorge Silva e Beli Lucaj. Il primo è un difensore prelevato dal Benfico, destro naturale. L'altro è un volto nuovi, provenienza dalla Svizzera, dall'Aargau. Molto rapido, può fare al seconda punta. In attesa dei colpi per la prima squadra, arrivano due rinforzi per Bonatti.