Mercato Lazio pesantemente in stallo. Come riporta il Corriere dello Sport, la società dovrebbe tenere Djordjevic (anche per mancanza di offerte), nessun prestito per Luis Alberto, su Kishna solo voci. Per quanto riguarda la vicenda Keita se ne parlerà in estate: a questo punto, se non dovessero esserci cessioni, tutto da vedere il mercato in entrata, che probabilmente rimarrà fermo. Una sola speranza: il Lille non ha ancora chiuso per El Ghazi, potrebbe essere l'unica flebile chance di rinforzare la rosa.



In realtà, come si legge su LìEquipe, l'attaccante olandese è atteso domani al Lille, che intanto chiede il giovane brasiliano Gerson alla Roma, segue Luiz Araujo del San Paolo e porta in Francia il 23enne difensore paraguaiano Junior Alonso (Cerro Porteno).