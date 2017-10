Come si muove sul calciomercato la Lazio? Il ds Tare non ha nemmeno un osservatore. Come riporta il Corriere dello Sport, si muove da solo, senza l’aiuto di nessuno. Scelte super segrete, senza filtri, senza nessuno che possa disperdere notizie. Una fitta rete di contatti in Europa: scouting su una piattaforma russa, i video dell’analista, 12-24 mesi di studio. Tare sa bene come funziona il calciomercato, ha spiegato al premio Scopigno: "Le notizie di mercato possono disturbare le trattative e alterare i prezzi. E poi in passato a volte sono state trasformate in sconfitte per la società e in motivi di contestazione. Per questo abbiamo alzato un muro, forse anche troppo alto, ma ci difendiamo così". La Lazio si muove con estrema riservatezza, un muro alto circonda tutte le trattative, top secret. Se un osservatore parla troppo non può lavorare con Tare e Lotito. E poi bisogna capire come osservare i giocatori più interessanti: Wyscout è la piattaforma più conosciuta dagli operatori. Tare si appoggia a InStat Scout, agenzia russa. A Formello gli da una mano l’analista Enrico Allavena, prepara i video sugli obiettivi sotto osservazione. A casa, una o due volte a settimana, Tare osserva, con calma,ò i giocatori, e costruisce la Lazio del futuro. Da solo, senza l'aiuto di nessuno.