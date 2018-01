Andrà alla Juventus. Nemmeno il tempo, in casa Lazio, di esultare per un rinnovo nemmeno ufficializzato, che la vicenda de Vrij finisce di nuovo sulle prime pagine dei giornali. Stavolta le voci arrivano dal mondo dei procuratori, che avrebbero maturato una certezza su dove, alla fine, il difensore olandese accetterà di trasferirsi.



VECCHIA IDEA - E alla fine, altro che Inter, de Vrij potrebbe finire alla Vecchia Signora. La Juventus non ha del tutto abbandonato l'idea di prendere de Vrij, rinforzando la difesa, che ha comunque trovato un'importante quadratura dopo la cessione di Bonucci. L'unico ostacolo era rappresentato dai rapporti 0 tra Lotito e Agnelli, peggiorati dalle recenti beghe in FGCI. Pagando la clausola, la dirigenza bianconera si ritroverebbe a parlare direttamente con il giocatore e il suo entourage, la soluzione ideale per evitare qualsiasi problema. Ne sono convinti anche i procuratori, nel corso di un forum organizzato da ‘Tuttosport’, Michelangelo Minieri ha, infatti, affermato: “Secondo me la Juventus prenderà de Vrij, pagando la clausola rescissoria”. Del tutto d'accordo Donato Di Campli: “Anche secondo me può essere il colpo in difesa”.