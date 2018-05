Il prossimo calciomercato si avvicina, in casa Lazio sono tanti i protagonisti stagionali che hanno suscitato interesse in giro per l'Europa. Dall'interesse alla proposta... impossibile il passo è breve.



CALCIOMERCATO LAZIO - Proposta impossibile che rimbalza dall'Inghilterra: secondo il Daily Mirror il Tottenham avrebbe messo sul piatto 100 milioni di euro per Milinkovic... e Immobile. Gli inglesi vorrebbero provare a bruciare la concorrenza, ma la base d'asta dovrà essere molto più alta per convincere Lotito a privarsi dei suoi gioielli.