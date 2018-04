L'estate di Milinkovic-Savic sta arrivando: il centrocampista serbo è esploso, ha dimostrato grandi qualità, è sicuramente uno dei talenti in prospettiva più interessanti del panorama europeo. Ha caratteristiche tecnico-fisiche uniche, che hanno attirato gli osservatori dei maggiori club europei, dal Real Madrid al PSG.



OSSERVATORI INGLESI - Stavolta ad osservarlo ci pensano alcuni osservatori inglesi del Manchester United. Come riporta il Daily Mail, alcuni uomini di Mourinho avrebbero annotato la prestazione del serbo sugli spalti della Red Bull Arena durante la sfida tra Salisburgo e Lazio. Milinkovic-Savic non è stato uno dei protagonisti del match (che la Lazio ha person rovinosamente, uscendo dall'Europa League), ma l'interesse resta forte. A centrocampo lo United deve rimpiazzare Carrick e Fellaini, ha bisogno di fisicità e tecnica per la prossima stagione. E potrebbe lanciare l'assalto a Milinkovic-Savic.