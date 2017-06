Mercato Lazio, sul piatto Muriel e Torreira: come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri è andato in scena un pranzo tra i presidenti Lotito e Ferrero a Roma: politica sportiva certo, ma anche mercato, e trattativa. La Samp valuta Muriel 25 milioni, una cifra mai sborsata dalla Lazio di Lotito per un giocatore. Il n.1 biancoceleste vorrebbe inserire nella trattativa Djordjevic, valutato 12 milioni, ma per ora non è riuscito a convincere Ferrero.