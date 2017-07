La Lazio ha individuato il dopo Keita. Nel regno di Mendes, che ha già portato a Roma Wallace: in Portogallo, più precisamente nel Porto. Tare avrebbe annotato sil taccuino Yacine Brahimi, classe 1990, francese di origine algerina. Esterno dibblomane, 175 cm, è un'ala sinistra che ha fatto 6 gol in 22 partite in Liga NOS, più una rete al Leicester a dicembre in Champions League. La Lazio gli ha messo gli occhi addosso.