Retroscena Keita. Il giocatore, oramai in rotta con ambiente e società Lazio, sarebbe stato al centro di molte trattative di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, De Laurentiis, infatti, sarebbe stato disposto a mettere 30 milioni di euro sul tavolo per “bloccare” e acquistare il biancoceleste con un anno di anticipo, lasciandolo a disposizione della Lazio sino al 30 giugno 2018. Un affare per tutti: per Inzaghi, che lo avrebbe in squadra, e per il Napoli, che nel 2018 avrebbe a disposizione uno dei talenti più cristallini in circolazione.