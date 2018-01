Tare dixit: il mercato della Lazio è chiuso. C'è chi giura che comunque il direttore sportivo sia al lavoro per rinforzare la squadra e sfoltire la rosa: non è detto che non riesca a piazzare un altro colpo in questa finestra di mercato, dopo l'arrivo di Caceres. E già si muove per l'estate.



CALCIOMERCATO ESTIVO - Dalle segrete stanze di Formello spunta spesso un nome interessante per l'estate: come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio vorrebbe il talentuoso Luan, attaccante 24enne del Gremio. Il brasiliano, che nel frattempo ha vinto la Libertadores da protagonista assoluto, sarebbe un acquisto perfetto in ottica Champions. Ha un contratto fino al 2020 e una clausola rescissoria ferma a 18 milioni: Luan, come molti suoi compatrioti, sogna di sbarcare in Europa da protagonista. La Lazio sarebbe in contatto con gli agenti del giocatore, sperando nel colpo alla Felipe Anderson, capace di infiammare i tifosi della Lazio. Giugno è lontano, ma la Lazio già è al lavoro per rinforzare la rosa. E regalare ad Inzaghi colpi Champions.