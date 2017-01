Mancano soltanto 15 giorni alla chiusura del calciomercato invernale che sta entrando sempre più nel vivo. Calciomercato.com segue come sempre tutte le operazioni e le trattative di giornata, in Italia e all'estero con aggiornamenti in tempo reale.



10.44 In Francia ne sono sicuri: in estate il centrocampista del PSG, Marco Verratti sarà al centro di numerose trattative di mercato. Inter e Juventus sono in pole position, ma la concorrenza più grande arriverà dalla Germania con il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti pronto a fare follie per il nazionale italiano.



10.36 L'Empoli ha l'ok di Grassi, ma l'Atalanta fa muro, intanto il presidente Corsi rinnova il contratto al centrocampista Krunic. L'Atalanta in mezzo valuta Cristante (Pescara) e Doumbia (Tolosa).



10.23 Il Manchester City stanzia 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) per l'attaccante argentino Messi. Secondo il tabloid The Sun, lo scorso dicembre i dirigenti del club inglese sono volati in Spagna per trattare direttamente con il Barcellona. Sul prossimo mercato estivo Guardiola avrà a disposizione un budget da 250 milioni di sterline per rinforzare la squadra e nel mirino ci sarebbe anche un nuovo portiere.



10.04 Birsa non andrà in Cina: il trequartista rimarrà al Chievo e non si trasferirà allo Changchun Yatai. Intanto i gialloblù continuano il pressing per Paloschi in prestito dall'Atalanta, l'alternativa è Araujo (Las Palmas). Sulla fascia arriverà uno tra D'Elia (Vicenza) e Duarte (Espanyol). In uscita su Castro c'è sempre il Torino: la richiesta dei veneti è sui 5 milioni. L'affare va verso la fumata bianca: si allontanano le alternative Donsah (Bologna) e Poli (Milan).



9.45 Il Genoa ha l'accordo per Montoya, centrocampista argentino classe '93 del Rosario Central (costerà sui 5 milioni di euro), in arrivo in Liguria in estate. Sempre in vista della prossima stagione, nella corsa a Bisoli (Brescia) il Genoa sorpassato dal Cagliari, vicino al giovane difensore Miangue in prestito dall’Inter.



9.31 La Sampdoria affianca la Fiorentina nella corsa a Joaquin Ardaiz, giovane attaccante uruguaiano classe 1999 del Danubio.



9.23 Lazio su Cerci e Giuseppe Rossi: lo rivela l'agente Pastorello, mentre il Chelsea pensa a Felipe Anderson e Keita per l'estate.



9.18 C'è anche il West Ham tra i club inglesi interessati all'attaccante del Napoli, Gabbiadini.



9.06 Il Tianjin Quanjian alza a 38 milioni di euro l'offerta alla Fiorentina per Kalinic, 12 milioni in meno rispetto alla sua clausola di rescissione da 50 milioni. Il club cinese allenato da Cannavaro propone quattro anni di contratto da 10 milioni netti a stagione per l'attaccante croato, orientato ad accettare.

Intanto la Federcalcio cinese ha ufficializzato il taglio del numero degli stranieri utilizzabili dai club in ogni partita, che passa da 4 a 3 per la Super League.



8.44 Novità di mercato in casa Roma. Il presidente Pallotta sta cercando di accontentare Spalletti, che ha messo in cima alla lista dei possibili rinforzi per l'attacco il nome di Gregoire Defrel. Con il Sassuolo il club giallorosso ha già aperto diversi altri discorsi per i giovani Ricci e Pellegrini. Quest'ultimo piace anche a Southampton e Tottenham, ma il Sassuolo fa muro, respingendo anche il nuovo assalto dal Leicester di Ranieri al difensore Acerbi.