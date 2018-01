Alle ore 23 di oggi, mercoledì 31 gennaio, chiude la campagna trasferimenti invernale 2018.segue tutte le principali trattative di giornata in tempo reale.- L'infortunio di Verdi ha prodotto l'accelerazione nella trattativa con l'Atalanta per, che avrà subito spazio a Bologna. Il club di Saputo accoglie il talentuoso attaccante classe 1997 rilevando il prestito biennale dei bianconeri all'Atalanta, mantenendo lo stesso diritto di riscatto e controriscatto. Orsolini è atteso questa mattina in Emilia per visite e firma sul suo nuovo contratto con il Bologna.Ieri a Bologna è arrivata un’altra novità: c’è anche l'ufficialità per il neo acquisto Nehuen, argentino classe 1993 che è stato prelevato dal Newell's Old Boys per 800mila euro (oltre al 10% sulla sua futura rivendita e ulteriori 500mila euro in caso di qualificazione dei rossoblù alla Champions entro il 2020) ed è pronto a trasferirsi in prestito al Montreal Impact sempre di proprietà di Saputo. Conclusa la trattativa per il centrocampista svedese Kevindal Pisa: il talento classe 1999 scuola Malmo arriva in prestito in Emilia con diritto di riscatto a fine stagione.Il Verona è a un passo da(Bologna), per la mediana in arrivo(Genoa): il Levante segue, presa la punta sedicennedal Marijampoles.Alla Spal salta il ritorno di(bloccato dal Torino): per la difesa si valuta(il Bologna chiede 3 milioni).Il Torino valuta l'offerta del Celta Vigo pere ha chiuso per il centrocampista del 2000(Torcy), oggi ultimo assalto al Bologna perNo dell'Udinese all'Atalanta perlascia il Friuli (in prestito all’Asteras Tripolis).- E' il giorno dial Cagliari, fiducioso di trovare l'accordo col Perugia per riportare in Sardegna la punta (nel mirino dalla Juventus), ma deve cedere. Per il centrocampo in arrivoin prestito dal Genoa. Sulla fascia passi avanti col Benevento per, più difficile(Palermo).- Il Genoa si aggiudicadel Verona (era nel mirino di Bologna e Sampdoria). Il trequartista arriva in Liguria in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto tra 18 mesi. Per la difesa in chiusura la trattativa perdel Raja Casablanca (l'affare era saltato per divergenze sulle modalità di pagamento). Stop acol Nacional (chiesto l'obbligo di riscatto). Per luglio definito l'arrivo a zero di(PSG). Tentativo per il centrocampistadel Siviglia (difficile).- Il Napoli ci prova fino all'ultimo perdel Sassuolo, che intanto prendedalla Fiorentina in cambio die valuta i giovani(Inter) e(Malmo). In alternativa per il ds Giuntoli c'èdell'Everton, mentre slitta a luglio l'arrivo didall'Ajax.- Ufficiale:al Chelsea dalla Roma, che si allontana da(ieri in trattativa con il Watford) del Barcellona e valutadel Manchester United. Dopo aver rifiutato il Genoa e fatto saltare lo scambio conpuò andare al Valencia. Il nome nuovo per i giallorossi è l'italo-argentinodello Sporting Lisbona, classe 1994 ex Estudiantes e Boca Juniors.- Il ds Tare cancella due nomi dalla lista degli obiettivi:del Vitesse è a un passo dal Werder Brema, l'Udinese ha in mano il giovane attaccante brasilianodel Flamengo., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com