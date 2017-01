Il calciomercato entra nel vivo: dopo la giornata di campionato, le trattative entrano nel vivo; di seguito tutti gli aggiornamenti, ora per ora, delle operazioni 'minori' dei club del campionato italiano.



11.00 STORARI VERSO IL MILAN, MA OCCHIO AL GENOA - Cagliari e Milan a confronto, per ultimare l'operazione Gabriel. Il portiere brasiliano è in procinto di trasferirsi in Sardegna, con Storari pronto a fare il percorso inverso. Su quest'ultimo si è inserito al Genoa, che alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Perin.



10.15 NAPOLI: A GIUGNO ADDIO A REINA? - Il Mundo Deportivo rilancia una voce che vorrebbe il Napoli e Pepe Reina pronti a dirsi addio. Stando a quanto riportato dal giornale spagnolo, infatti, il club azzurro sta già pensando ai possibili sostituti del portiere iberico che a giugno cambierà aria.



8.40 CASSANO VUOLE RESTARE IN ITALIA - La suggestione Cina per Antonio Cassano era tornata a circolare ieri, quando il nome del fantasista barese era stato accostato a quello di due club della Super League. Si trattava del Shandong Luneng e del Guangzhou R&F, disposte a mettere sul piatto circa 8 milioni per convincere Fantantonio ad accettare il trasferimento. Secondo Il Secolo XIX Cassano aveva già ricevuto in passato e poi respinto le offerte di squadre cinesi. E lo farà anche ora: la volontà di Fantantonio è quella di rimanere in Italia.