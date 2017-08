Giovedì 31 agosto alle ore 23 si chiude la sessione estiva del mercato: oggi

vi racconta in tempo reale tutte le principali operazioni in corso nel penultimo giorno di trattative!

13.10 DRAME'-CROTONE - Il Crotone pensa a Boukary Dramé dell'Atalanta per rinforzare la difesa



12.30 LAZIO SI AVVICINA GONCALVES - La Lazio è al lavoro con Jorge Mendes per acquistare dal Benfica Diogo Gonòalves, sostituto ideale di Keita Baldè.



12.15 SAMPDORIA, IDEA THEREAU - La Sampdoria date le difficoltà ad arrivare a Zapata del Napoli ha virato su Cyril Thereau dell'Udinese, ma non sottovaluta l'opzione Munir.



12.00 SASSUOLO, SI AVVICINA ZAPATA - Il contatto di ieri sera fra Sassuolo e Napoli è stato positivo. Duvan Zapata si avvicina ad essere un nuovo giocatore neroverde con gli Azzurri che si assicureranno una prelazione futura per Berardi.



11.30 GENOA-BOLOGNA SI LAVORA A UNO SCAMBIO - Il Genoa e il Bologna stanno lavorando sullo scambio Hiljemark-Taider.



11.00 FIORENTINA SU GIACCHERINI - La Fiorentina sta tentando l'esterno in uscita dal Napoli Emanuele Giaccherini.



10.30 VERONA CASO PAZZINI - Il Verona sta per affrontare un caso-Pazzini. L'attaccante ha rotto con Pecchia e vorrebbe la cessione. Al suo posto i veneti stanno valutando Paloschi e Kean.

- Via libera. Serge Aurier ha ottenuto il permesso di lavoro per giocare in Inghilterra. Il terzino destro ivoriano del Paris Saint-Germain è pronto a firmare un contratto per le prossime cinque stagioni fino al 2022 col Tottenham, che sborsa 25 milioni di euro per il suo cartellino.Michele Rigione torna a Cesena. Il difensore classe 1991 del Chievo tornerà a giocare in romagna.