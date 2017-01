Mancano soltanto 15 giorni alla chiusura del calciomercato invernale che sta entrando sempre più nel vivo. Calciomercato.com segue come sempre tutte le operazioni e le trattative di giornata, in Italia e all'estero con aggiornamenti in tempo reale.



8.50 Cagliari, accordo vicino per Faragò. Il Cagliari e Novara si sono incontrati ieri a Milano per parlare di Faragò, centrocampista del Novara. Presente anche il suo procuratore: c'è ottimismo per la fumata bianca.



8.40 Cerci-Bologna. Alessio Cerci è sempre nel mirino del Bologna. Per vestire la maglia del club rossoblu, come scrive Il Resto del Carlino, l'esterno dell'Atletico Madrid è pronto a tagliarsi lo stipendio.



8.30 La Roma torna su Jesé. I giallorossi tornano sull'esterno in uscita dal Paris Saint-Germain che non ha ancora l'accordo con il Las Palmas. Si complica la pista Feghouli, Musonda non piace a Luciano Spalletti.