Il calciomercato invernale entra nel vivo: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle principali trattativa in Italia e all'estero.



11.25 Il Cagliari annuncia il rinnovo del contratto fino al 2020 del terzino Simone Pinna, classe 1997, attualmente in prestito all'Olbia in Lega Pro.



11.23 Per il dopo Zampano il Pescara ha messo gli occhi sul terzino dello Spezia, Filippo De Col (classe 1993).



11.05 Nome nuovo per il Crotone che, con l'aiuto del Genoa, sta trattando l'attaccante uruguaiano Cesar Faletti (classe 1992) in scadenza di contratto a giugno con la Ternana.



10.36 Gianfranco Zola vuole portare al Birmingham City il giovane terzino sinistro dell'Entella, Cheick Keita.



10.18 Il Tianjin Quanjian continua a cercare un attaccante sul mercato europeo. Dopo l'interesse per Kalinic (Fiorentina) e Diego Costa (Chelsea), il club cinese allenato da Cannavaro ha fatto un'offerta da 50 milioni di euro per il colombiano Falcao del Monaco, che però ha detto no.



9.44 La Roma è ancora alla ricerca di un attaccante esterno. Si allontana Feghouli, che il West Ham vuole tenere vista la possibile partenza di Payet al Marsiglia: oggi è in agenda un incontro decisivo a Londra. Sempre viva l'ipotesi Musonda (Chelsea), mentre può riaprirsi la pista che porta a Jesé (PSG), il quale non ha ancora chiuso col Las Palmas.