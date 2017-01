Il calciomercato di gennaio entra nel vivo: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale della Serie A italiana.



9.15 Sensi per Cigarini - La Sampdoria ha chiesto il centrocampista Sensi al Sassuolo, offrendo in cambio di Cigarini.



09.00 Roma, ora Feghouli - Ancora non è fatta fra la Roma e Sofiane Feghouli, ma ora il procuratore del giocatore sta cercando di dare un’accelerazione alla trattativa. L'accordo, secondo il Corriere dello Sport, è totale sia con il giocatore che con il West Ham che, però, per lasciar partire l'esterno algerino vuole prima trovare un sostituto. L'alternativa per i giallorossi è sempre Musonda del Chelsea.



08.45 Napoli, offerta per Gabbiadini - Manolo Gabbiadini ha ritrovato la via del gol nel momento più complicato della sua stagione. Il Napoli continua a chiedere 25 milioni di euro per il suo cartellino ma secondo il Mattino l'offerta da 20 milioni di euro arrivata dal WBA nella serata di ieri sta facendo tentennare il club presieduto da Aurelio De Laurentiis.



08.30 Un centrocampista per il Torino - Oggi l'agente del centrocampista svedese del Palermo, Hiljemark, vedrà Torino e Atalanta. I granata seguono sempre Castro, ma il Chievo chiede 8 milioni contro i 6 milioni offerti dal presidente Cairo.