Mancano meno di due settimane alla chiusura del calciomercato invernale che sta entrando sempre più nel vivo. Calciomercato.com segue come sempre tutte le operaz ioni e le trattative di giornata, in Italia e all'estero con aggiornamenti in tempo reale.



9.00 Centrocampo Torino. Mihajlovic vuole rinforzi per il suo reparto mediano: oltre a Castro, può arrivare uno tra Donsah del Bologna e Bjarnason del Basilea.



8.45 Sassuolo, idea Paloschi. Nome nuovo per l'attacco del club di Squinzi: se dovesse partire Defrel, destinazione Roma, i neroverdi sono pronti a buttaresi su Alberto Paloschi, in uscita dall'Atalanta.



8.30 La Roma non molla Defrel. Nonostante il muro alzato dal Sassuolo per Gregoire Defrel, il club giallorosso farà un nuovo tentativo nelle prossime ore.