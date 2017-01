Mancano solo 2 giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo.vi racconta tutti gli aggiornamenti di giornata.Lasi prepara a cedere il cartellino del centrocampista brasilianoal. Il giocatore è partito in questi istanti da Roma in direzione Francia per completare il suo passaggio in prestito fino a fine stagione.Laha ufficializzato di aver trovato un accordo per il rinnovo di contratto di Matias. Il difensore argentino ha prolungato il proprio accordo fino alLa Juventus continua a considerare in uscita sia Rolando Mandragora che Hernanes. Il primo è stato richiesto prima dall', poi dal, e quella abruzzese è la squadra che più si è avvicinata finora al giocatore. E' invece Mario Lemina la chiave di volta per l'uscita dial: il presidente Preziosi sta proseguendo nel suo pressing per regalare subito il brasiliano a Juric, ma le condizioni del centrocampista gabonese preoccupano.