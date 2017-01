Il calciomercato è ufficialmente aperto e i club di Serie A hanno già iniziato le prime trattative; di seguito tutti gli aggiornamenti, ora per ora, delle operazioni 'minori' dei club del campionato italiano.



11.04 GENOA, IL GIORNO DI TAARABT - Dopo aver ufficializzato in un solo giorno ben tre nuovi acquisti, Andrea Beghetto, Leonardo Morosini e Mauricio Pinilla, il Genoa potrebbe oggi regalare a Ivan Juric un altro rinforzo. Con una trattativa lampo, sviluppata sotto traccia, infatti i dirigenti rossoblu sono arrivati a stringere un accordo con Adel Taarabt, trequartista marocchino attualmente in forza al Benfica conosciuto in Italia per la sua militanza nel Milan nella seconda parte della stagione 2013-14.



10.40 TORINO, ARRIVA CARLAO - Carlao è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Torino. Il difensore brasiliano quest'oggi sarà nel capoluogo piemontese per porre la propria firma sul contratto con la società granata. Un colpo a sorpresa quello messo a segno dai dirigenti granata che con un blitz hanno chiuso l'operazione per il difensore classe 1986 (compierà 31 anni il prossimo 19 gennaio) che negli ultimi due anni e mezzo ha vestito la maglia dell'APOEL Nicosia dopo una lunga esperienza in Francia tra le fila del Sochaux.



10.20 ATALANTA, FISSATO IL PREZZO DI KESSIE - Il Chelsea insiste per Franck Kessie. Secondo L’Eco di Bergamo, i Blues hanno pronti 28 milioni di euro per acquistare il centrocampista ivoriano ma l’Atalanta valuta il proprio giocatore 35-40 milioni.