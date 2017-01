Mancano soltanto 5 giorni alla chiusura del calciomercato invernale che è entrato nel vivo. Calciomercato.com segue come sempre tutte le operazioni e le trattative di giornata, in Italia e all'estero con aggiornamenti in tempo reale.



9.33 CROTONE, PUNTA CERCASI - Il Crotone cerca una punta, si complica l'arrivo di Raicevic dal Vicenza. Piace anche l'attaccante della Sampdoria Budimir, che ha offerte anche da Palermo, Bologna e Pescara.



9.20 TORINO, TUTTO SU CASTRO - Perso Hiljemark, che ha scelto il Genoa, il Torino cerca sempre un centrocampista. Donsah costa tanto, Castro resta il primo obiettivo



9.15 LAZIO, C'E' CERCI - La Lazio cerca un esterno, oltre a Cafù del Ludogorets piace sempre Cerci, in uscita dall'Atletico Madrid.



9.11 GENOA, NUOVO CENTROCAMPISTA - Dopo Hiljemark il Genoa cerca un nuovo centrocampista: nel mirino Carmona dell'Atalanta ed Hernanes della Juventus



9.10 INTER, VIA GNOUKOURI - Dopo aver detto no a Crotone e Palermo, il centrocampista ivoriano Assane Gnoukouri ha scelto l'Udinese. Affare in prestito con diritto di riscatto.