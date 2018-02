Tra Serie A, B e C c'è un solo club che non ha effettuato nemmeno un movimento di mercato nella sessione invernale, né in entrata né in uscita. E' la Giana Erminio (girone A) che - come ricorda La Gazzetta dello Sport - ha scelto la strategia della continuità. Il presidente Bamonte non ha voluto tesserare neanche un nuovo attaccante, che pure sarebbe numericamente servito per integrare la rosa a disposizione di Cesare Albé. Il reparto offensivo guidato da Bruno e Perna, in ogni caso, ha già realizzato 40 reti in 22 partite.