Alex Meret, portiere ora alla Spal ma di proprietà dell'Udinese, finito nel mirino di Liverpool, Inter e Juventus, si racconta la Gazzetta dello Sport: "Penso di essere pronto per la Serie A. La B mi ha fatto crescere e mi ha avvicinato al calcio che conta. Dualismo con Donnarumma? Sono pronto, soprattutto se questo dovesse essere vissuto ai massimi livelli per tanto tempo. Lui ha già dimostrato di essere grande in Serie A, io devo ancora farlo. Di solito queste rivalità sono utili per crescere ed essere migliori. Tra l'altro è un bravissimo ragazzo, l'ho conosciuto dividendo la camera con lui in Under21. Il mio idolo? In casa mia si tifava Juve, dunque è sempre stato Buffon. A chi somiglio? Ad Handanovic, attacca la palla ed è coraggioso in uscita. Le parole di Zoff? Fa piacere che mi consideri l'erede di Buffon, ma vanno prese nel modo giusto senza montarsi la testa