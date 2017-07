Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Atalanta, ha parlato a Radio Marte del momento attraversato dal club azzurro: “Le parole di Sarri a proposito dello scudetto sono il segno di uomo equilibrato, che ha il polso della situazione e sa che che preannunciare gli obiettivi comporta degli svantaggi. Meglio che parlino i calciatori di scudetto, sono loro a doverci credere. Ma l'unica rivale del Napoli penso che sia la Juventus". E su Alex Meret, portiere reduce da una grande stagione con la SPAL e finito - dopo l'interesse della Juve - nel mirino del Napoli: "Lo conosco bene, ma ne parlano già tutti. Si potrebbe affiancarlo a Pepe Reina, ma non so se il giocatore preferirebbe proseguire la crescita in una città come Ferrara".